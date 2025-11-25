Coahuila: disminuyen embarazos adolescentes gracias a programas de prevención

SALTILLO, COAHUILA.- El director general del Instituto Coahuilense de la Juventud, Iván Terashima, informó que durante 2025 Coahuila registró una disminución significativa en los embarazos adolescentes, resultado de un trabajo coordinado en secundarias, preparatorias y universidades del estado.

¿Qué ocurrió?

Terashima explicó que el indicador pasó de 18.1 a 15 embarazos por cada 100 mil nacimientos, una reducción de entre dos y tres puntos porcentuales. Destacó que esta baja es reflejo de las estrategias de concientización y prevención implementadas en territorio, mediante diversas brigadas en conjunto con dependencias estatales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Señaló que el Instituto ha trabajado de manera directa en las instituciones educativas para atender las principales problemáticas que afectan a la juventud, entre ellas la salud mental, las adicciones y los embarazos en adolescentes.

El funcionario subrayó que durante este año aumentó el número de jóvenes beneficiados por los programas del Instituto, especialmente aquellos vinculados al deporte, que también contribuyen a mejorar la salud mental.

Finalmente, Terashima aseguró que el trabajo continuará en 2026 con el objetivo de seguir reduciendo esta problemática y ampliar el alcance de los programas dirigidos a las y los jóvenes de Coahuila.