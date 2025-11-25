Problemas en suministro de agua: 10 colonias de Ramos Arizpe afectadas

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Durante los próximos días, alrededor de 10 colonias de Ramos Arizpe enfrentarán problemas en el suministro de agua debido a una reparación mayor en la red, informó la actual administración municipal.

Se explicó que desde el fin de semana se trabaja en la reparación de un tramo de 600 metros, maniobra que requiere aproximadamente una semana. Asimismo se señaló que estos trabajos estaban programados para iniciar anteriormente, sin embargo la empresa encargada los retrasó por motivos logísticos y finalmente comenzó las labores este fin de semana.

¿Qué medidas se están tomando para el abastecimiento?

Mientras dura la intervención, el municipio informó sobre un esquema de tandeo y abastecimiento mediante pipas, servicio que se ofrece de manera totalmente gratuita para las familias afectadas. Las colonias con mayor incidencia corresponden a la zona centro y áreas aledañas.

Por su parte la administración señaló que la población puede comunicarse a los teléfonos de Atención Ciudadana para solicitar el suministro de agua en caso de ser necesario.