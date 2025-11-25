Más de 450 mil personas beneficiadas por el programa Mejora Coahuila en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- El programa Mejora Coahuila, encabezado por Gabriel Elizondo, cerrará el 2025 con una cobertura histórica que alcanzó a los 38 municipios de la entidad, reforzando la estrategia social impulsada por el Gobierno del Estado.

Elizondo destacó que este año se consolidó una gran alianza ciudadana basada en el trabajo en equipo y en la cercanía con la población, principios que –dijo– han guiado el proyecto desde su creación. "Hoy más que nunca pensamos y sentimos con la gente; todos los rincones del estado están atendidos y blindados", señaló.

¿Cuáles son los resultados del programa?

En cuanto a resultados, informó que más de 450 mil personas fueron beneficiadas a través del programa alimentario; más de 90 mil mediante el esquema de Mercadito; y más de 30 mil adultos mayores recibieron apoyo con la Tarjeta de Salud Popular. Explicó que muchas personas participan simultáneamente en varios programas, por lo que el padrón deberá cruzarse para obtener la cifra final de beneficiarios únicos.

Elizondo recordó que semanalmente se realizaron brigadas en todas las regiones del estado, refrendando el compromiso del gobernador de mantener un gobierno de territorio, cercano y atento a las necesidades de las familias coahuilenses.

¿Qué compromisos se han cumplido?

"Cerramos el año con acciones, programas y mucha cercanía con nuestra gente. Lo más importante en Coahuila son sus familias, y los compromisos se cumplen con hechos, no con palabras", enfatizó al reconocer el trabajo del mandatario estatal en su Segundo Informe.