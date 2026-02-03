Federico Fernández Montañez revela avances en seguridad en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Federico Fernández Montañez, titular de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que hay importantes avances en materia de seguridad, lo anterior durante la sesión del Consejo Estatal, encuentro en el que participaron representantes de instituciones de seguridad, poderes del Estado, organismos empresariales y miembros de la sociedad civil.

Durante la reunión, encabezada por el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se revisaron indicadores en materia de seguridad y procuración de justicia, resaltando que los niveles de violencia registrados el año pasado representan las cifras más bajas en aproximadamente tres décadas.

De acuerdo con la información presentada por el Fiscal General, el mes de enero mostró una reducción en homicidios dolosos al registrar siete casos, en comparación con los nueve contabilizados en el mismo periodo del año anterior; sin embargo, el funcionario destacó que mantener y mejorar estos resultados continúa siendo un reto importante.

Avances en seguridad en Coahuila

Asimismo, explicó que la totalidad de los homicidios registrados recientemente están relacionados con conflictos familiares, lo que ha permitido focalizar estrategias preventivas en ese ámbito.

Como parte del fortalecimiento de las acciones de seguridad, dijo que autoridades estatales sostendrán reuniones con corporaciones federales, entre ellas la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina, con el objetivo de coordinar operativos conjuntos que serán implementados en los próximos días.

Detención de objetivo prioritario

En cuanto al funcionamiento interno de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia, reiteró el compromiso de aplicar una política de "cero tolerancia" ante cualquier irregularidad, subrayando que las acciones individuales no representan el trabajo de los más de 10 mil elementos que integran las instituciones de seguridad en la entidad.

Finalmente, Fernández Montañez informó sobre la detención de un objetivo prioritario realizada de manera coordinada entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal en la Región Laguna. El detenido enfrenta actualmente un proceso judicial y es considerado un objetivo de interés federal y en otras entidades del país, por lo que se adelantó que en las próximas horas se brindarán mayores detalles sobre el caso.