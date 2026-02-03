Inicia programa de rehabilitación urbana en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha un programa integral de rehabilitación de calles y avenidas que combina el uso de maquinaria especializada para el reciclaje de pavimento y el trabajo coordinado de 81 cuadrillas municipales en distintos puntos de la ciudad, informó el alcalde Javier Díaz.

El edil explicó que se incorporó la llamada máquina dragón, una tecnología que permite restaurar el pavimento reutilizando un alto porcentaje del material existente, lo que mejora la calidad de la superficie y acelera los tiempos de intervención.

Actualmente, dos unidades de este tipo trabajan en vialidades primarias como Antonio Cárdenas y el bulevar Fundadores, y posteriormente recorrerán avenidas como Luis Echeverría, Isidro López y otras arterias principales del municipio.

Díaz detalló que esta técnica permite atender de manera más eficaz problemas como el agrietamiento del asfalto, conocido como "cocodrilos", que con el tiempo deriva en baches y daños mayores. "Es como un recarpeteo ligero, pero con mayor velocidad y mejor calidad", señaló.

Acciones de la autoridad

De manera paralela, el alcalde indicó que 17 cuadrillas están destinadas exclusivamente a la rehabilitación de calles, mientras que el resto forma parte de un total de 81 cuadrillas que atienden labores de embellecimiento urbano, medio ambiente, servicios primarios, alumbrado, soldadura, pintura y deshierbe, entre otras acciones.

En total, más de 530 trabajadores municipales participan en estas tareas en colonias, barrios y sectores de Saltillo, bajo una programación que toma en cuenta tanto las gestiones ciudadanas como diagnósticos técnicos del municipio. El alcalde subrayó que se trata de personal de planta, con prestaciones laborales, y no de empleos temporales.

Detalles confirmados

Finalmente, recordó que este despliegue forma parte del relanzamiento operativo realizado la semana pasada, con el objetivo de "entrarle con todo" a la mejora de la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de los habitantes de Saltillo.