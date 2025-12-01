Nochebuena en Saltillo: viveros ofrecen flores navideñas para decorar

REGIÓN SURESTE.- Con la llegada de diciembre, los viveros en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga comienzan a vestir sus macetas de rojo: la temporada de la Nochebuena ya está en marcha.

Los viveros de Saltillo se preparan para la temporada navideña

En la región los viveros ya ofertan sus plantas navideñas a las familias que buscan esta flor para decorar con tradición y color sus hogares, oficinas y espacios al aire libre.

Tras un recorrido por algunos viveros de la región se informó por los comerciantes que varios han hecho la primera apuesta adquiriendo al menos mil ejemplares para la venta de estos primeros días de diciembre.

Familias buscan Nochebuena para decorar sus hogares

Mencionan que apenas terminó la temporada del Cempasúchil, la cual se vio mermada, adquirieron la Nochebuena, lo que representa una oportunidad para recuperar terreno, ingresos y confiar en que las fiestas decembrinas regresen a la vida los viveros locales antes de que termine el año.

Viveros esperan recuperar ingresos con la venta de Nochebuena

Así que ya lo sabe, si está en la búsqueda de embellecer y decorar su hogar estas fiestas y además apoyar a los comerciantes de la región puede acudir a los diversos establecimientos que ofrecen la flor decembrina en precios no mayores a 150 pesos.