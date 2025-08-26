Festival de la Discada reunirá a familias y visitantes en Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.– La tradición gastronómica del Tunal volverá a reunir a familias y visitantes con la celebración del Festival de la Discada, que se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre en esta comunidad del municipio de Arteaga.

El evento contará con la participación de 20 equipos, que prepararán diferentes estilos de discada.

Los asistentes podrán degustar todas las preparaciones adquiriendo un brazalete con costo de 150 pesos, informó Lidia Torres, presidenta del comité organizador.

Torres destacó que el principal objetivo del festival es preservar las tradiciones locales y, al mismo tiempo, impulsar la economía de los comerciantes del Tunal, quienes ofrecerán sus productos durante la jornada.

"Queremos seguir manteniendo las costumbres del Tunal y recibir a muchos visitantes para que disfruten de este evento gastronómico", señaló la organizadora.

Además de la comida, el festival buscará generar una derrama económica en beneficio de los habitantes y productores de la región, convirtiéndose en un espacio de convivencia y promoción cultural.

Esta será la primera edición del festival de la Discada en donde esperan la llegada de miles de visitantes para que degusten de las diferentes discadas que se prepararan.