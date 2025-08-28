Habitantes de San Antonio de las Alazanas Demandan Control en Festival de la Manzana Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.- Los Habitantes de San Antonio de las Alazanas hicieron un llamado a las autoridades municipales y al comité organizador del Festival de la Manzana para que implementen medidas que permitan mayor control en la entrada de visitantes y garanticen la seguridad y comodidad de las familias que acuden al tradicional evento.

De acuerdo con los testimonios de los pobladores, la saturación de personas en la plaza principal se ha convertido en un problema serio, pues ya no se puede caminar con facilidad y esto afecta tanto la experiencia de los turistas como la tranquilidad de quienes viven en la comunidad.

"Ya nadie disfruta, no se puede ni caminar, ni las familias disfrutan, ni los turistas", expresó una ciudadana a través de las redes sociales

Los habitantes proponen que el escenario donde se presentan los grupos musicales sea colocado en otro lugar, como algún terreno amplio fuera del centro del pueblo, con el objetivo de evitar aglomeraciones en la plaza y mejorar la movilidad en la zona.

Aseguran que la plaza debería destinarse únicamente a los puestos gastronómicos, artesanales y los juegos, que son parte esencial del festival.

Señalaron que es demasiada gente y aunque el Festival de la Manzana es una importante tradición que atrae a miles de visitantes, la falta de control en el acceso pone en riesgo la seguridad y la comodidad de los asistentes. Además, consideró que la saturación puede dar una mala imagen al turismo y provocar accidentes.

El evento, que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Arteaga, representa una importante derrama económica para la región, sin embargo, los habitantes insisten en que esto no debe estar peleado con la seguridad y el orden.

"Queremos que todos disfruten, pero de manera organizada", añadieron.