Fortalecimiento institucional y seguridad: prioridades de Román Cepeda en Torreón

Refrenda alcalde Román Cepeda su compromiso con la seguridad durante pase de lista de corporaciones policiales y de tránsito en Torreón

Torreón, Coahuila. – En un acto de reconocimiento y reafirmación de compromisos con la seguridad pública, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó el pase de lista de los elementos de la Policía Municipal y de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, destacando el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de ambas corporaciones en la consolidación de una ciudad más segura.

Durante la ceremonia, celebrada este lunes, el edil estuvo acompañado por el Comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, y por la directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz, quienes también dirigieron mensajes a los elementos presentes.

En su intervención, el alcalde reconoció el trabajo realizado por los agentes, destacando que desde el inicio de su administración en 2022, la corporación se ha consolidado como un referente nacional en materia de seguridad, gracias a una estrategia basada en la capacitación constante, adiestramiento táctico y equipamiento moderno.

"Somos el municipio que más invierte en seguridad en todo el país. Más del 20 por ciento del presupuesto anual se destina a este rubro. Este es el compromiso que quiero ratificarles: seguiremos adelante, con mucho trabajo por realizar, porque la gente no solo de Torreón, sino de toda La Laguna, confía en su desempeño", expresó.

Cepeda González reafirmó su respaldo absoluto a las corporaciones municipales y reiteró que la seguridad continuará siendo una prioridad estratégica de su gobierno. Subrayó también la importancia de mantener la coordinación interinstitucional con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con las fuerzas estatales y federales, con quienes se ha trabajado de manera conjunta para lograr avances significativos en materia de seguridad pública.

Fortalecimiento institucional y respaldo a los elementos

El alcalde informó que en las próximas semanas se realizará una nueva entrega de uniformes, equipamiento, armamento y parque vehicular, con el fin de seguir dignificando la labor de los elementos y mejorar su capacidad operativa. Además, reconoció el papel fundamental de las familias de los agentes, quienes, dijo, "son un pilar que respalda la vocación de servicio de nuestros elementos".

"Les pido que hagamos lo que nos toca. Nadie mejor que ustedes conoce Torreón: saben cómo estaba, cómo está ahora y que el mayor orgullo de cualquier servidor público es servir a su tierra; en este caso, Torreón, Coahuila y México", manifestó el edil.

Dirigiéndose a los cadetes en formación, el presidente municipal los instó a desarrollar su labor con orgullo, entrega y compromiso social, reiterando que contarán con todo el apoyo institucional durante su carrera.

Compromiso institucional y percepción ciudadana

Por su parte, el comisario Alfredo Flores Originales resaltó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene una política de puertas abiertas, lo que ha fortalecido el vínculo entre mandos y elementos operativos. Además, destacó el impulso a las acciones de proximidad social, pieza clave para mantener la cercanía con la ciudadanía.

En tanto, Martha Alicia Faz, directora de Tránsito y Vialidad, agradeció al alcalde por su respaldo y señaló que la mejora de la percepción ciudadana es uno de los principales objetivos de su gestión, lo cual solo se logrará con resultados tangibles y un servicio profesional y humano hacia la comunidad.

Con este acto, la administración municipal de Torreón refrenda su compromiso con la seguridad, el orden y el fortalecimiento institucional, pilares fundamentales para seguir construyendo una ciudad de paz, confianza y oportunidades para todos.