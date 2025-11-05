Preocupa en Ramos Arizpe falta de Seguridad y vigilancia

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Aunque la estrategia de seguridad basada en la participación ciudadana ha logrado sumar a más de seis mil vecinos integrados a los Comités Ciudadanos de Seguridad, los ramosarizpenses siguen expresando una preocupación constante: hace falta más presencia policial y mayor vigilancia en las colonias.

De acuerdo con la administración se registró un crecimiento de mil nuevos integrantes en estos comités, que operan mediante más de 120 redes vecinales organizadas en WhatsApp desde 2021. Estos grupos permiten la comunicación directa con las autoridades municipales y estatales, así como la atención inmediata a reportes ciudadanos.

Sin embargo, a pesar de la coordinación digital y el incremento en la participación que señala el municipio, los habitantes aseguran que la sensación de inseguridad persiste, sobre todo en zonas periféricas y de reciente crecimiento urbano, donde reportan robos a casa habitación y falta de patrullajes constantes.

"Sí estamos en los grupos, sí reportamos, pero muchas veces no vemos presencia de policías. Queremos que vengan más seguido, que se note la vigilancia", expresaron vecinos de colonias del oriente del municipio.

Ante esta situación los ciudadanos insisten que los grupos de WhatsApp existen, pero lo que realmente quieren ver en sus calles son más patrullas, más policías y mayor seguridad.