Habitantes de Ramos Arizpe expresan hartazgo por abusos policiales

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- En medio de recientes señalamientos por presuntos abusos de autoridad cometidos por elementos de la Policía Municipal, habitantes de Ramos Arizpe expresaron su hartazgo y exigieron que los nuevos reclutamientos se enfoquen no solo en aumentar el número de agentes, sino en garantizar que sean perfiles honestos, preparados y verdaderamente comprometidos con la seguridad de las familias.

Los ciudadanos señalaron que, ante los distintos casos que han salido a la luz a través de denuncias públicas y redes sociales, la confianza en la corporación se ha visto seriamente afectada, al grado de que muchas personas aseguran sentir temor incluso al solicitar apoyo policial.

Reacciones de la comunidad

Indicaron que la convocatoria actualmente abierta para el ingreso de nuevos elementos representa una oportunidad para depurar la corporación, siempre y cuando se refuercen los filtros de selección, los exámenes de control y confianza, así como la supervisión constante del desempeño de los agentes en activo.

Vecinos coincidieron en que la seguridad pública debe estar basada en el respeto a los derechos humanos y en una relación cercana con la comunidad, donde los policías sean vistos como aliados y no como una amenaza.

Llamado a las autoridades

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan estas inquietudes y fortalezcan los mecanismos de vigilancia interna, a fin de recuperar la credibilidad de la corporación y garantizar entornos seguros para la población.