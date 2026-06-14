Conductor grave y mujer herida tras accidente en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un hombre resultó gravemente herido y una mujer sufrió diversas lesiones luego de un accidente en motocicleta registrado sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del entronque con la carretera Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de la unidad circulaba presuntamente a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la motocicleta, saliera de la carpeta asfáltica y terminara impactándose contra la barda de una propiedad ubicada a un costado de la vía.

Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los dos ocupantes. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba el conductor, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado y con riesgo para su vida.

La acompañante indicó a las autoridades que ambos se dirigían a la colonia Guayulera, en Saltillo, con fines recreativos cuando ocurrió el accidente. Elementos de seguridad y tránsito tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del percance. Asimismo, ordenaron el retiro de la motocicleta, la cual presentó daños materiales de consideración.