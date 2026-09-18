Saltillo será sede del Quinto Parlamento LGBTIQ+ 2026

SALTILLO, COAH.- La asociación San Aelredo convocó al Quinto Parlamento LGBTIQ+ 2026, ejercicio que busca ampliar la participación de la comunidad de la diversidad sexual en espacios de toma de decisiones y dar seguimiento a propuestas relacionadas con sus derechos.

Noé Ruiz Malacara, dirigente de la organización, informó que las actividades se realizarán los días 16 y 17 de octubre en las instalaciones del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Saltillo.

Explicó que durante el parlamento las personas participantes podrán presentar iniciativas y pronunciamientos vinculados con las necesidades de este sector, además de plantear propuestas relacionadas con derechos humanos, civiles y políticos.

Ruiz Malacara señaló que ocupar una curul durante este ejercicio permitirá desarrollar trabajos colaborativos y formular propuestas orientadas a fortalecer la inclusión y el reconocimiento de derechos.

La convocatoria está abierta a integrantes de la población LGBTIQA+, quienes podrán registrarse desde su publicación y hasta el 1 de octubre. Después del proceso de selección, el 7 de octubre se informarán los perfiles que participarán.

El parlamento estará conformado por 25 personas, con representación de diferentes orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, con el propósito de incorporar diversas voces a las actividades.

De acuerdo con el dirigente de San Aelredo, el ejercicio forma parte de las actividades relacionadas con el Día Nacional contra la Discriminación, que se conmemora el 19 de octubre.

Como parte del programa, la organización invitó a la ciudadanía a presenciar la sesión parlamentaria del 17 de octubre, a las 10:00 horas, en el Congreso del Estado.

Ruiz Malacara consideró que la asistencia de la sociedad representa un respaldo para este tipo de ejercicios de participación.

Las personas interesadas en conocer los requisitos y el procedimiento de inscripción pueden solicitar información mediante el correo electrónico [email protected].