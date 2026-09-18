COPARMEX en Coahuila impulsa la digitalización de pagos en el país

SALTILLO, Coah. - México debe prepararse para una mayor utilización de medios de pago digitales ante la tendencia internacional hacia una reducción gradual del uso de efectivo, consideró Miguel Monroy, director de COPARMEX en la región sureste de Coahuila.

El representante empresarial señaló que las herramientas digitales permiten agilizar las transacciones y dar mayor seguimiento al movimiento de los recursos, por lo que, pese a la resistencia que puede existir al cambio, consideró necesario avanzar hacia este modelo.

"Nos tenemos que preparar. Las tendencias globales en países que inclusive tienen un nivel más austero de los trabajadores, países como China o India, todo es digital y facilita las transacciones, facilita el seguimiento de esos capitales", indicó.

Monroy sostuvo que el manejo de efectivo también genera costos para el país, relacionados con la impresión de billetes y la acuñación de monedas.

Añadió que una mayor incorporación de pagos digitales podría contribuir a combatir la informalidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al permitir una mayor trazabilidad de las operaciones.

"Yo sé que existe una resistencia al cambio, pero sí tenemos que evolucionar a eso. El manejar efectivo también le cuesta mucho al país", sostuvo.

El director de COPARMEX señaló que México mantiene un elevado nivel de informalidad y consideró que la digitalización de las operaciones puede ayudar a dar seguimiento a los recursos que se movilizan en la economía.

Como muestra de esta transformación, mencionó que incluso pequeños comercios y vendedores en la Ciudad de México ya cuentan con terminales para aceptar pagos con tarjeta.

"Vas a cualquier puestecito, inclusive en la Ciudad de México, de quesadillas y todos tienen su terminal. Yo creo que es una buena decisión. El tema es que todos nos subamos ahí al barco", puntualizó Miguel Monroy.