Clausuran centros de rehabilitación en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila ha aplicado alrededor de 20 clausuras temporales a centros de rehabilitación durante este año, principalmente por irregularidades consideradas mayores, informó Eliud Felipe Aguirre Vázquez.

El secretario de Salud explicó que la dependencia mantiene verificaciones sanitarias en estos establecimientos para revisar el cumplimiento del Código Sanitario y de los protocolos establecidos.

Entre los requisitos se encuentra que los centros cuenten con un médico responsable de los tratamientos y mantengan historias clínicas de las personas internadas.

Las revisiones también se realizaron en el anexo "Alegría de Vivir", luego del fallecimiento de una persona registrado en ese establecimiento.

Aguirre Vázquez señaló que todavía no existe un dictamen de la Secretaría de Salud sobre la causa de muerte, por lo que será necesario esperar los resultados de la necropsia de ley.

Precisó que la investigación está a cargo de la Fiscalía y del médico legista. Una vez que se conozca el resultado de la necropsia, la dependencia sanitaria determinará si corresponde intervenir dentro del ámbito de sus atribuciones.

El funcionario aclaró que la vigilancia de los centros de rehabilitación no recae únicamente en la Secretaría de Salud, debido a que existe un comité interinstitucional integrado por distintas dependencias.

En este organismo participan la Fiscalía, PROFECO, Infraestructura, Derechos Humanos y la propia Secretaría de Salud, con responsabilidades específicas de acuerdo con las situaciones que se detecten al interior de los establecimientos.

Paralelamente, la dependencia estatal desarrolla un censo para identificar y regularizar al mayor número posible de centros de rehabilitación.

El secretario reconoció que algunos anexos funcionan sin permisos, incluso en domicilios particulares, y que en ciertos casos cambian de ubicación después de ser identificados mediante quejas de vecinos o familiares.

Como parte de las acciones de regularización, personal de la Secretaría de Salud realiza verificaciones de fomento sanitario y ofrece capacitación a los responsables de los anexos sobre los requisitos que deben cumplir.

El objetivo, explicó Aguirre Vázquez, es que los establecimientos conozcan las disposiciones sanitarias y puedan avanzar en su proceso de regularización.