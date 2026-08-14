Coahuila
Hombre pierde la vida en accidente múltiple en Ramos Arizpe
El accidente ocurrió en el kilómetro 40+600 del libramiento Norponiente, involucrando varios vehículos de carga.
RAMOS ARIZPE, Coahuila.— Un hombre perdió la vida luego de quedar prensado dentro de su automóvil durante un accidente múltiple registrado en el kilómetro 40+600 del libramiento Norponiente.
De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados varios vehículos de carga y un automóvil compacto, cuyo conductor quedó atrapado después de que la unidad fuera impactada y terminara comprimida entre dos tráileres.
Al sitio se movilizaron cuerpos de emergencia y autoridades, quienes realizaron las labores de rescate y atendieron la situación.
El accidente provocó afectaciones a la circulación en este tramo del libramiento, por lo que se pidió a los automovilistas extremar precauciones y, en la medida de lo posible, tomar vías alternas mientras se llevaban a cabo las maniobras correspondientes.