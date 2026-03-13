Javier Díaz González y Luly López Naranjo lideran torneo Interprepas 2026 de Fútbol Siete en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, en compañía de representantes de las instituciones participantes, encabezaron la presentación del torneo Interprepas 2026 de Fútbol Siete, que es organizado por el Instituto Municipal de la Juventud de Saltillo.

En su mensaje, Díaz González reiteró que el deporte es una de las herramientas más importantes en el fortalecimiento y bienestar de las comunidades, ya que promueve la disciplina, así como el trabajo en equipo.

"En Saltillo trabajamos todos los días, de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para brindar oportunidades de desarrollo para la juventud e implementar políticas públicas para que la capital de Coahuila sea cada vez una mejor ciudad".

Javier Díaz agradeció a las diferentes preparatorias que se sumaron a este torneo y exhortó a los equipos a brindar su máximo esfuerzo en cada uno de los partidos que disputarán en los próximos días.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, agradeció al alcalde Javier Díaz González por los programas y beneficios que implementa en favor de la juventud saltillense.

"Gracias, alcalde Javier Díaz, por estar siempre muy al pendiente de la juventud; desde el Instituto Municipal de la Juventud reiteramos el compromiso de seguir implementando programas que apoyen y beneficien a las y los jóvenes de Saltillo", apuntó Ramírez Espinoza.

Apuntó que en el Interprepas 2026 de Fútbol Siete participan 26 preparatorias de la ciudad y más de 250 futbolistas.

Detalló que participan el Cobain, IESEC, Conalep, Ateneo Fuente, Mariano Narváez, Instituto de Ciencias y Humanidades, Instituto América, IDEA, Universidad del Valle de México, Universidad Carolina, CETis 48, CBTis 97, Colegio San José, Instituto Freinet, Cecytec, Cobac, Centro de Estudios Forestales, por mencionar algunas.

Eduardo Garza Martínez, vicepresidente del Consejo de la Universidad Carolina, reconoció el esfuerzo de la administración municipal por ofrecer estos espacios de convivencia para la juventud.

"Aprovechen esta enriquecedora experiencia al máximo, como un encuentro de convivencia y fraternidad, pero también aprovechen la oportunidad que tienen de cursar la preparatoria como parte de su formación", apuntó Garza Martínez.

En el evento también estuvo Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte; Yajaira Margarita Briones Aguilar, regidora presidenta de la Comisión de Juventud; el síndico José Roberto Gabriel Martínez Salinas; la subsecretaria de Educación Media, Xanin García Posada; y el director de Desarrollo Social del Municipio, Ernesto Siller Torres.

Además, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes; el director del Conalep en Coahuila, Alfio Vega de la Peña; el coordinador general de Extensión Universitaria de la UAdeC, David Hernández Barrera; y Azucena Ramos Ramos, directora del Cecyte de Coahuila.