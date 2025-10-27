Incendio de vehículo sedán en Ramos Arizpe moviliza a bomberos

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un vehículo tipo sedán se incendió la tarde de este lunes en la colonia Blanca Esthela, lo que generó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos del municipio.

El siniestro fue atendido de inmediato y, por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los afectados, el automóvil estaba siendo reparado al momento del incidente; presuntamente habían retirado la bomba de combustible cuando inició el fuego.

De manera preliminar, se indicó que los vapores del combustible podrían haber sido los que provocaron el incendio, el cual consumió el vehículo en su totalidad.