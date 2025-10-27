Contactanos

Coahuila

Incendio de vehículo sedán en Ramos Arizpe moviliza a bomberos

Incendio en vehículo sedán durante reparación en Ramos Arizpe no deja personas heridas.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 27 octubre, 2025 - 07:49 p.m.
Incendio de vehículo sedán en Ramos Arizpe moviliza a bomberos
Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe sofocaron el incendio que consumió por completo el vehículo.

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un vehículo tipo sedán se incendió la tarde de este lunes en la colonia Blanca Esthela, lo que generó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos del municipio.

El siniestro fue atendido de inmediato y, por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los afectados, el automóvil estaba siendo reparado al momento del incidente; presuntamente habían retirado la bomba de combustible cuando inició el fuego.

De manera preliminar, se indicó que los vapores del combustible podrían haber sido los que provocaron el incendio, el cual consumió el vehículo en su totalidad.

1 / 2
Incendio de vehículo sedán en Ramos Arizpe moviliza a bomberos
El siniestro se registró en la colonia Blanca Esthela; por fortuna no hubo personas lesionadas.
2 / 2
Incendio de vehículo sedán en Ramos Arizpe moviliza a bomberos
De manera preliminar, se informó que el fuego pudo originarse por vapores de combustible mientras el auto era reparado.

  • Incendio de vehículo sedán en Ramos Arizpe moviliza a bomberos

    El siniestro se registró en la colonia Blanca Esthela; por fortuna no hubo personas lesionadas.

  • Incendio de vehículo sedán en Ramos Arizpe moviliza a bomberos

    De manera preliminar, se informó que el fuego pudo originarse por vapores de combustible mientras el auto era reparado.

  • Incendio de vehículo sedán en Ramos Arizpe moviliza a bomberos
  • Incendio de vehículo sedán en Ramos Arizpe moviliza a bomberos
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados