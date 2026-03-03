Arrestado hombre por provocar incendio en recicladora de Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.– Un hombre fue arrestado por elementos de la Policía Municipal luego de que presuntamente provocara el incendio registrado la tarde del lunes en una recicladora ubicada sobre el bulevar Fundadores, a la altura del kilómetro 250.

De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública, el detenido fue identificado como Jorge Gregorio N, de 52 años, quien se desempeña como recolector independiente y tiene su domicilio en la colonia Ampliación Morelos.

El reporte ingresó alrededor de las 14:00 horas, movilizando a las corporaciones hasta el negocio denominado "Resal de Coahuila". Al arribar, los oficiales encontraron el inmueble envuelto en humo y llamas que avanzaban con rapidez entre los materiales almacenados.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Las primeras investigaciones señalan que el fuego se habría originado cuando el hombre, que se encontraba fumando en el sitio, arrojó un cigarrillo encendido sobre un sillón en desuso. El material inflamable facilitó que el incendio se extendiera en cuestión de minutos.

El presunto responsable fue asegurado en el lugar y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal.

Acciones de la autoridad

Para contener el siniestro fue necesaria la intervención de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, quienes trabajaron con maquinaria y equipo especializado. A las labores se sumaron brigadas de Saltillo y personal estatal, en un operativo coordinado que permitió controlar el fuego sin que se reportaran personas lesionadas.

Aunque no hubo víctimas, los daños materiales fueron considerables, principalmente en maquinaria y material reciclable; el monto de las pérdidas aún está por determinarse.

Autoridades municipales informaron que las indagatorias continuarán para esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.