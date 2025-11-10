Vecinos de Valle Poniente en Ramos Arizpe denuncian incendios recurrentes

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Vecinos de la colonia Valle Poniente denunciaron la peligrosa situación que viven desde hace meses debido a un hombre que, bajo los efectos de drogas, ha provocado varios incendios en su vivienda ubicada sobre la calle Valle de México.

La noche de este domingo, los habitantes de la zona se alarmaron nuevamente al ver salir fuego y humo de la casa, temiendo que el incendio se propagara a otras viviendas.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con los vecinos, no es la primera vez que ocurre, pues desde 2024 aseguran padecer esta situación. Relatan que el hombre pierde la noción de la realidad y comienza a incendiar su propio hogar, poniendo en riesgo la vida de las familias aledañas.

Pese a las constantes denuncias, aseguran que las autoridades municipales no han actuado, argumentando que les han solicitado como necesario que varios colonos se unan formalmente para presentar una queja colectiva.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Además, los denunciantes señalaron que el domicilio también funciona como punto de reunión para personas que consumen alcohol y drogas, lo que incrementa el riesgo. A esto se suma la acumulación de desechos en el lugar, que ha generado malos olores y representa un foco de contaminación para el sector.

Ante esta situación los habitantes de Valle Poniente continúan haciendo el llamado urgente a las autoridades del municipio para intervenir antes de que ocurra una tragedia.