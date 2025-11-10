Reconocen al profesor Miguel Rosales Guzmán por investigación internacional en química

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– El profesor Miguel Rosales Guzmán, de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), ha sido reconocido por la institución al haber sido parte de una investigación internacional que fue publicada en la reconocida revista científica Polymers (MDPI).

El artículo, titulado "Metal-Free Radical Homopolymerization of Olefins and Their (Co)Polymerization with Polar Monomers", fue desarrollado en colaboración con especialistas del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) y de la Universidad de Jena, en Alemania.

¿Qué propone el estudio?

El estudio propone nuevas formas de sintetizar plásticos y materiales más sostenibles, mediante procesos libres de metales y realizados bajo condiciones más amigables con el medio ambiente, lo que representa un importante avance en el campo de la química de polímeros y la innovación sustentable.

¿Cuál es la importancia de esta colaboración?

Con esta colaboración, la Universidad Tecnológica de Coahuila reafirma su compromiso con la investigación científica y el desarrollo de soluciones responsables con el entorno, posicionando al talento académico de la región en el ámbito internacional.