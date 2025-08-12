Arteaguenses demandan atención a servicios básicos

ARTEAGA, COAHUILA.– Diversos usuarios de redes sociales han expresado su inconformidad ante la actual administración municipal encabezada por Ana Karen Sánchez Flores, al considerar que durante su gestión se ha dado prioridad a la organización de fiestas patronales y eventos conmemorativos en lugar de atender las necesidades básicas del municipio.

Diversas publicaciones señalan que, a pesar de los recursos disponibles, la administración ha concentrado esfuerzos en celebraciones y actividades festivas, mientras que problemas urgentes como el mejoramiento de los servicios públicos —agua potable, drenaje, alumbrado y mantenimiento de vialidades— permanecen sin solución o con avances mínimos.

Los habitantes demandan que el municipio redirija su enfoque y presupuesto hacia obras y proyectos que mejoren la calidad de vida de la población, antes de continuar con las actividades recreativas que, aunque valoradas, no deben ser la prioridad en estos momentos.

"Queremos ver resultados reales en los servicios básicos y no más fiestas, que a la larga no resuelven los problemas que afectan a la gente día a día", señalaron algunos ciudadanos en redes sociales.

Las personas están de acuerdo en que haya fiestas patronales que generan derrama económica local, pero que también se invierta en las necesidades del municipio.