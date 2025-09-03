Inconformidad en Arteaga por cierre de la Iglesia San Isidro

ARTEAGA, COAHUILA.- A través de redes sociales trascendió la inconformidad de diversos habitantes de Arteaga, luego de que la Iglesia San Isidro permaneciera cerrada este lunes como parte de su día habitual de descanso, lo que impidió realizar una misa de cuerpo presente solicitada por familiares de un difunto.

Vecinos manifestaron su molestia por la falta de apertura del templo, señalando que si bien comprenden que los sacerdotes necesitan un día de descanso, debería haber criterios especiales cuando se trata de situaciones extraordinarias, como la despedida de un ser querido.

"Está bien que los Sacerdotes tengan su descanso, son humanos y es sumamente necesario, pero también hay que tener criterios, ¿no prestar ni siquiera la Iglesia porque no hay quien abra? Son casos extraordinarios, no es una boda ni un bautizo, es algo que no se puede planear", expresó Mariana Motomochi, una de las voces ciudadanas en redes sociales.

Por su parte, Gloria Molina apuntó que hace falta mayor número de sacerdotes en Arteaga para atender la creciente demanda de servicios religiosos, pues actualmente un mismo padre atiende a varias comunidades.

"Lo que sí falta son más padres para que las iglesias tengan cada una el suyo", afirmó.

Otro de los señalamientos recurrentes fue el tema de los costos. De acuerdo con testimonios, en algunos templos de la región se cobran cuotas elevadas por servicios que en otras parroquias solo se manejan como donativos voluntarios. "No cuestiono que la Iglesia tenga gastos, lo que cuestiono es la falta de empatía de nuestros guías espirituales", agregó Motomochi.

Los vecinos aclararon que no buscan confrontación con la parroquia, sino que se contemple la posibilidad de que, en casos de emergencia, al menos se permita el acceso al recinto religioso o se designe a alguien de apoyo para abrir las puertas y acompañar a la comunidad.