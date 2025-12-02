Detienen a joven por robo en Saltillo: Brayan Ricardo N

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este martes, un operativo de la Policía Municipal de Saltillo culminó con la detención de un joven señalado por participar en el robo a un establecimiento ubicado en la colonia Vista Hermosa.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el incidente fue reportado a través del sistema de emergencias 911, lo que permitió activar de inmediato la respuesta policial.

Acciones de la Policía Municipal en el operativo

Al llegar al sitio, la persona afectada identificó a dos hombres que caminaban por calles cercanas cargando objetos que, presuntamente, habían sido sustraídos del negocio. Ante la presencia de los elementos municipales, ambos sospechosos intentaron escapar; sin embargo, uno de ellos fue alcanzado y arrestado.

El detenido fue identificado como Brayan Ricardo N, de 18 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Detalles sobre la detención de Brayan Ricardo N

Durante la intervención también fueron recuperados diversos artículos, entre ellos una impresora, dos maletas, reguladores eléctricos, computadoras, ropa y un DVR.

La Comisaría señaló que sus áreas especializadas mantienen abiertas las indagatorias para dar con el paradero del segundo presunto involucrado.