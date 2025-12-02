Navidalia 2025: evento navideño con emprendedores en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González invitó a las familias saltillenses a asistir del 5 al 7 de diciembre a la edición 2025 de Navidalia, donde habrá 200 mujeres emprendedoras ofertando sus productos o servicios.

"Esta es una gran oportunidad para adquirir productos o servicios en esta temporada navideña, además de apoyar a nuestras mujeres emprendedoras para impulsar sus negocios", mencionó el presidente municipal.

¿Qué actividades habrá en Navidalia 2025?

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que Navidalia 2025 se realizará durante los 3 días en el estacionamiento de Parque Centro de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

"Las mujeres emprendedoras ofertarán diversos productos como ropa, calzado, accesorios, productos cosméticos, juguetes, artículos navideños, productos para el hogar, bisutería, productos artesanales y más", dijo.

Detalles sobre la participación de mujeres emprendedoras

Mencionó además que con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura se contará con diferentes actividades artísticas.

El viernes 5 de diciembre a las 5:00 de la tarde se presentará el Concierto Nol con coros del Centro de Estudios Musicales; a las 6:00 de la tarde el Cuento Navideño por parte de la Secundaria Margarita Maza de Juárez; y a las 7:00 de la tarde Navidad Mágica con la Compañía Folclórica Ixtle-Coahuila.

Para el sábado 6 de diciembre se tiene programado a las 5:00 de la tarde el Cuentacuentos Navideño con Mario Villanueva; a las 6:00 de la tarde Canciones Navideñas de los 80´s con Cantakids La Hermandad; y a las 7:00 de la tarde Canciones Navideñas con la Rondalla Esencia Saltillense.

Y el domingo 7 de diciembre a las 5:00 de la tarde se presentarán Fragmentos del Cascanueces a cargo del Centro de Estudios Dancísticos; y a las 7:00 de la tarde Otro cuento de Navidad con la Academia Danzanity.