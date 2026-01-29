CTM detalla liquidaciones a empleados de General Motors en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Los trabajadores que fueron reajustados de General Motors en la Región Sureste recibieron en promedio liquidaciones cercanas a los 700 mil pesos, de acuerdo con lo que establece la ley laboral, informó el Secretario General adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado, Jesús Berino Granados.

El dirigente sindical explicó que los montos incluyeron el pago de tres meses de salario, 12 días adicionales y 20 días por cada año laborado, lo que representa una compensación considerablemente mayor en comparación con la renuncia voluntaria, donde únicamente se otorga la prima de antigüedad.

De igual manera, subrayó que esta diferencia benefició especialmente a quienes se encontraban próximos a iniciar su proceso de pensión.

Berino Granados reconoció que el cierre de uno de los turnos de la armadora tuvo repercusiones indirectas en empresas proveedoras del sector automotriz en la región Sureste de Coahuila, aunque aclaró que no se cuenta con una cifra exacta del impacto total en la cadena productiva. No obstante, destacó que los trabajadores sindicalizados recibieron sus liquidaciones conforme a derecho.

Detalles de las liquidaciones otorgadas

En el caso de los empleados que aún no alcanzan la edad de pensión, el representante de la CTM señaló que existe el compromiso de que sean tomados en cuenta de manera prioritaria en futuras contrataciones, debido a su experiencia y conocimiento de los procesos industriales.

El líder cetemista afirmó que, pese a la salida de alrededor de 2 mil trabajadores, en la región prevalece la estabilidad laboral, ya que las liquidaciones se otorgaron de manera íntegra. Asimismo, recomendó a los extrabajadores hacer un uso responsable de los recursos recibidos.

Reacciones sobre el futuro de General Motors

Finalmente, Berino Granados descartó que General Motors tenga contemplados nuevos recortes de personal, al señalar que la empresa actualmente opera con un solo turno y se encuentra enfocada en el reordenamiento de sus operaciones, sin planes de ajustes adicionales.