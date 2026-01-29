Nazira Zogbi Castro informa sobre ajustes laborales en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, dio a conocer que al menos siete empresas, entre ellas General Motors (GM), realizaron recientemente ajustes en su plantilla laboral que afectaron a aproximadamente 2 mil 500 trabajadores, principalmente en la región Sureste de Coahuila.

Zogbi Castro detalló que únicamente una de estas compañías se ubica en el municipio de Piedras Negras. La funcionaria explicó que seis de las empresas involucradas en los reajustes son proveedoras directas de General Motors y pidió manejar con cautela la información relacionada con estos movimientos, ya que la cifra de empleos perdidos corresponde al acumulado total de las siete compañías.

Ajustes laborales en Coahuila

En contraste con este panorama, Zogbi Castro destacó que 40 empresas participarán en la primera Feria del Empleo del año, la cual se celebrará este viernes 30 de enero en las instalaciones de Canacintra, en Saltillo; además, se tiene programada una feria más en Torreón. En dicho evento de la capital de Coahuila se ofertarán más de dos mil vacantes para personas que se encuentran en búsqueda de trabajo.

Importancia de los derechos laborales

Finalmente, la Secretaria del Trabajo subrayó la importancia de supervisar que las empresas cumplan con el pago correcto de liquidaciones y prestaciones a los trabajadores afectados, reiterando que es obligación de los empleadores respetar plenamente los derechos laborales tras los despidos.