Inversión industrial detenida en Ramos Arizpe por ajustes económicos

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Alrededor de 15 proyectos de inversión privada, principalmente del sector industrial, se encuentran actualmente en pausa o en proceso de replaneación en Ramos Arizpe, como consecuencia de ajustes en el entorno económico y en las dinámicas del mercado internacional.

Información oficial del Gobierno Municipal señala que esta situación no solo ha frenado nuevos desarrollos, sino también planes de ampliación y duplicación de producción que algunas empresas ya tenían contemplados dentro del municipio.

Proyectos en pausa por ajustes económicos

Ante este escenario, la administración local ha optado por modificar sus propios calendarios de trabajo y desarrollo, trasladando proyectos originalmente previstos para 2025 hacia 2026 y 2027. De acuerdo con lo informado, estos cambios responden a la necesidad de adaptarse al contexto actual, sin que ello represente la cancelación de compromisos previamente establecidos.

Desde el ámbito industrial, se ha identificado que varias empresas están reconsiderando sus estrategias de producción y distribución, especialmente aquellas cuya operación dependía en gran medida del mercado estadounidense. En algunos casos, se analiza redistribuir la producción entre el mercado local, otras regiones del país y América Latina, como una forma de reducir riesgos.

Coordinación con autoridades para atraer inversiones

Además se informó que los proyectos reprogramados se mantendrán dentro de la planeación general, ajustando tiempos y prioridades conforme evolucione el panorama económico, con el objetivo de cumplir gradualmente con las metas planteadas.

Finalmente, se dio a conocer que el municipio mantiene coordinación con la Secretaría de Economía del Estado y con el Gobierno estatal para impulsar la atracción de nuevas inversiones, ofrecer incentivos y presentar proyectos que permitan sostener la actividad industrial en Ramos Arizpe, en un contexto marcado por la cautela de los inversionistas.