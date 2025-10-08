Realizan Jornada 'Mente de Lobo' para Fortalecer Salud Mental en UAdeC

ARTEAGA, COAHUILA.– Con el propósito de fortalecer el bienestar emocional y las habilidades socioemocionales del alumnado, la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la Jornada de Salud Mental "Mente de Lobo", un espacio de diálogo y reflexión dirigido a estudiantes del Campus Arteaga.

El evento se desarrolló en el Auditorio de la Escuela Superior de Música y reunió a autoridades universitarias, docentes y estudiantes de distintas facultades, con el objetivo de impulsar una cultura de autocuidado y salud mental en la comunidad universitaria.

Durante la inauguración, Eva Kerena Hernández Martínez, coordinadora de Unidad Sureste, subrayó que la salud emocional es un componente esencial de la formación integral que ofrece la UAdeC.

"Si no estamos bien emocionalmente, difícilmente tendremos buenos resultados", expresó al destacar que el bienestar debe ser tan prioritario como lo académico o la investigación.

Hernández Martínez reconoció también el respaldo del rector Octavio Pimentel Martínez, quien ha instruido fortalecer los programas que atienden las necesidades emocionales del estudiantado y el personal universitario, especialmente en octubre, mes dedicado a la salud mental.

Por su parte, Karla Valdés García, coordinadora de Vinculación e Innovación Productiva de la UAdeC, celebró la participación de distintas disciplinas en la promoción del bienestar emocional y llamó a romper los estigmas que aún rodean el tema.

"No son la generación de cristal, sino la generación del cambio, la que está transformando la forma en que entendemos el bienestar emocional", afirmó.

Como parte de la jornada, el Dr. Ángel Daniel Alarcón Cortés, jefe de Enlace CONASAMA de la Secretaría de Salud de Coahuila, impartió la conferencia magistral "Diez factores protectores para la depresión", donde destacó la importancia de hábitos como el descanso adecuado, la actividad física y las relaciones interpersonales positivas para prevenir trastornos emocionales.

La actividad concluyó con una serie de talleres vivenciales, entre ellos "Microviolencia, autoconcepto y amor propio", "Zen Students", "¿De quién depende mis emociones? ¡Ser Feliz es entrenable!" y "Lego, Construyendo Soluciones", que ofrecieron herramientas prácticas para el manejo del estrés académico y la construcción de una vida más equilibrada.

Con iniciativas como "Mente de Lobo", la UAdeC busca que su comunidad universitaria reconozca la importancia de la salud mental como base para un desarrollo pleno, tanto personal como profesional.