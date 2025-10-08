Vuelo directo Saltillo-Ciudad de México confirmado para octubre

SALTILLO, COAHUILA.– Luego de confirmarse el inicio de operaciones del vuelo Saltillo–Ciudad de México para el próximo 31 de octubre, las gestiones para abrir nuevas rutas aéreas desde el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe hacia Cancún y Guadalajara están ya en marcha.

De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto, las aerolíneas Viva Aerobús y Volaris son las principales interesadas en ampliar su presencia en la terminal ubicada entre Saltillo y Ramos Arizpe, con lo que se busca fortalecer la conectividad del sureste de Coahuila con los tres principales hubs aeronáuticos del país.

La información señala que las negociaciones más avanzadas corresponden al destino de Cancún, a través de Viva Aerobús, mientras que Volaris mantiene conversaciones para establecer una ruta directa hacia Guadalajara.

Tras un recorrido por la terminal se pudo constatar que las obras de adecuación en la terminal del aeropuerto continúan, con el fin de mejorar la infraestructura ante la próxima llegada de Viva Aerobús.

Ante esto y con las nuevas rutas, se espera que Saltillo no solo se consolide en su conexión con la Ciudad de México mediante el vuelo diario al AIFA, sino que también ofrecerá a los pasajeros la posibilidad de enlazarse con otros destinos nacionales e internacionales desde los principales aeropuertos del país.