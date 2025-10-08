Presentan el Festival del Ciclo Eterno en Coahuila

SALTILLO,COAHUILA.– En honor al Día de Muertos, la Secretaría de Cultura presentó el "Festival del Ciclo Eterno", una propuesta artística y comunitaria que busca rendir tributo a la memoria, las tradiciones y la identidad cultural del estado.
El festival se llevará a cabo durante todo octubre y los primeros días de noviembre, con más de 30 actividades repartidas en las cinco regiones de Coahuila.
Entre ellas habrá talleres, exposiciones de altares, desfiles, conciertos, conferencias, lecturas y presentaciones escénicas dirigidas a público de todas las edades.
En este evento se destacó la realización de los talleres de cartonería y catrinas en el Centro de Lectura Digital Enriqueta Ochoa, en Torreón; la muestra de altares dedicados a figuras como Francisco I. Madero, Eliseo Mendoza Berrueto y Venustiano Carranza, que se montarán en museos de Saltillo, Sabinas, Cuatro Ciénegas y Torreón; así como el Festival de las Ánimas y el Concurso de Catrinas en Acuña, además del Festival de Vida y Muerte en Candela.
Museos como el del Palacio, del Sarape y Francisco Villa también se unirán con exposiciones, proyecciones y presentaciones artísticas. Entre los eventos más esperados se encuentran el montaje teatral "Vivan los muertos que aquí espantan" y el concierto "Al son de las ánimas", interpretado por la Banda de Música del Estado junto a la soprano Laura E. Martínez Yeverino, bajo la dirección de José Luis Ulloa Pedroza.
El programa literario incluirá el taller "Calaveras Literarias", lecturas performáticas como "Leyendas de Saltillo Antiguo a medianoche" y transmisiones especiales por Radio Universidad, dentro del Programa Estatal de Fomento a la Lectura.
Con esta cartelera, Coahuila reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones que dan vida al Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana.
❮❯
1 / 1
Talleres, altares, conciertos y desfiles formarán parte del homenaje al Día de Muertos.