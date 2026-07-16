José Raymundo Zamarripa confirma investigación por muerte de niño en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Número 8 investiga la muerte de un menor de edad en la colonia Cañadas del Mirador, en Ramos Arizpe, por un probable caso de rickettsiosis, mientras el diagnóstico definitivo permanece sujeto a una prueba PCR.

El jefe de la dependencia, José Raymundo Zamarripa Castillo, informó que el paciente era un niño de ocho años y explicó que el resultado del estudio permitirá confirmar o descartar que el fallecimiento haya sido provocado por esta enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas infectadas.

Como parte del protocolo epidemiológico, la Secretaría de Salud implementó un cerco sanitario en un perímetro de cinco manzanas alrededor del domicilio del menor, donde personal médico realiza la búsqueda de personas con síntomas compatibles y verifica las condiciones sanitarias del sector.

Además, en coordinación con el Municipio de Ramos Arizpe, se llevan a cabo labores de fumigación, control de garrapatas y atención a mascotas con el propósito de disminuir el riesgo de nuevos contagios.

Zamarripa Castillo señaló que, de confirmarse el diagnóstico, este sería el tercer fallecimiento por rickettsiosis registrado en Ramos Arizpe. Cabe señalar que actualmente la Región Sureste mantiene bajo vigilancia cuatro casos sospechosos de la enfermedad y que, en lo que va del año, la Jurisdicción Sanitaria Número 8 ha confirmado siete contagios.

Por otra parte, la familia de un niño identificado como Víctor permanece en espera de los resultados que emitirá la Jurisdicción Sanitaria Número 8 para establecer la causa oficial de su fallecimiento. De acuerdo con sus familiares, el menor, de seis años, murió la tarde del martes pasado luego de que presuntamente sufrió la picadura de una garrapata en el sector Cañadas del Mirador. En los próximos días, las autoridades sanitarias les entregarán los dictámenes médicos que determinarán si la muerte estuvo relacionada con rickettsiosis.