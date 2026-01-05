Jesús Villalobos, joven atropellado y abandonado en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un joven de 20 años resultó con lesiones de consideración luego de ser atropellado y abandonado a su suerte bajo el puente vial conocido como "Las Torres", ubicado sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe.

La víctima fue identificada como Jesús Villalobos, quien fue encontrado inconsciente y tendido sobre el pavimento. El hallazgo fue realizado por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes se dirigían a atender otro reporte cuando se percataron de la presencia del joven lesionado.

De inmediato, los rescatistas le brindaron los primeros auxilios y solicitaron apoyo médico, debido a que presentaba una herida en la cabeza con abundante sangrado, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Acciones de la autoridad

En tanto, elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes. Como parte de las indagatorias, se revisarán las cámaras de videovigilancia de negocios cercanos, con el objetivo de identificar al conductor responsable, quien se dio a la fuga tras el incidente.