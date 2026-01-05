Robos en Villasol generan preocupación entre residentes

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Vecinos de la colonia Villasol, en Ramos Arizpe, lanzaron una alerta a través de redes sociales ante la presencia de una persona que presuntamente ha sido sorprendida robando objetos del exterior de varios domicilios.

¿Qué declararon los vecinos sobre los robos?

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el individuo recorre las calles observando las viviendas y, al detectar artículos sin resguardo, los sustrae. Uno de los objetos señalados en la denuncia es una carretilla que fue tomada del exterior de una casa.

Acciones de la comunidad ante la situación

En las publicaciones se compartieron imágenes en las que se logra apreciar parcialmente la apariencia física del presunto responsable, con el objetivo de que los vecinos estén atentos y tomen precauciones.

Habitantes del sector exhortaron a la población a no confrontar al sospechoso y, en caso de detectarlo, realizar el reporte inmediato a las autoridades correspondientes para que se atienda la situación conforme a la ley.

Recomendaciones para prevenir robos

Las recomendaciones incluyen asegurar objetos de valor, mantener cerradas puertas y rejas, y reforzar la vigilancia vecinal para prevenir nuevos incidentes.