Saltillo: Javier Díaz anuncia nuevas rutas alimentadoras de transporte público

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo se prepara para ampliar su sistema de transporte público con la puesta en marcha de las primeras rutas alimentadoras, programadas para iniciar operaciones en enero, informó el alcalde Javier Díaz. Este proyecto forma parte de la segunda etapa de la modernización del modelo de movilidad urbana.

Las nuevas rutas alimentadoras buscan mejorar la cobertura del transporte público en Saltillo.

El edil indicó que actualmente se llevan a cabo reuniones técnicas para definir los primeros recorridos, que sumarán entre tres y cuatro rutas iniciales. Estas se incorporarán de manera gradual durante el año, con el objetivo de mejorar la cobertura y ofrecer un servicio más eficiente y confiable.

Algunas rutas funcionarán de manera paralela a las líneas troncales existentes, mientras que otras se establecerán como circuitos o trayectos radiales, ampliando la conexión entre distintas colonias y sectores de la ciudad.

Javier Díaz asegura que las rutas troncales y alimentadoras seguirán siendo gratuitas.

Las primeras rutas estarán centradas en el sur de Saltillo, cubriendo áreas como Paraje Santa Elena, Loma del Refugio y Teresitas, y conectando colonias como Hacienda Narro, Diana Laura y Australia.

El alcalde recordó que tanto las rutas troncales como las alimentadoras seguirán siendo gratuitas, desmintiendo información que circula sobre cobros.

Las primeras rutas alimentadoras conectarán colonias del sur de Saltillo.

Las dos rutas troncales actuales transportan más de 28 mil pasajeros diarios, y el sistema cerró el año con más de 1 millón 600 mil viajes.