Luly López Naranjo mejora la salud de 7 mil saltillenses con Amor en Movimiento

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias a la iniciativa de Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, la unidad móvil de Amor en Movimiento cerró el 2025 mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan, brindando servicios de salud gratuitos a cerca de 7 mil saltillenses.

"A través de una unidad móvil completamente equipada, acercamos servicios médicos gratuitos a personas que enfrentan barreras para acudir a centros de atención. Con un enfoque humano e incluyente, trabajamos para que cada persona, sin importar su ubicación o condición, tenga la oportunidad real de recibir atención digna y oportuna", mencionó Luly López Naranjo.

Señaló que desde el inicio de este programa, en el mes de abril, se contó con el respaldo y apoyo del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

Luly López dio a conocer que el programa Amor en Movimiento llevó a cabo un total de 99 jornadas, 80 de ellas realizadas en la zona urbana y 19 en la zona rural de Saltillo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo informó que se realizaron estudios de optometría y audiometría, para posteriormente llevar a cabo la entrega de más de 5 mil lentes y mil 415 aparatos auditivos.

"Estos servicios sin duda cambiaron la vida de las y los beneficiados; poder ver o escuchar bien mejoró su calidad de vida", dijo.

La unidad móvil de Amor en Movimiento ofreció además 5 mil 254 servicios dentales, como limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones; así como la entrega de 445 glucómetros para promover la detección oportuna o atención de la diabetes.

Luly López Naranjo mencionó que se tuvo presencia con el programa Amor en Movimiento en 28 planteles educativos de la ciudad, desde nivel primaria hasta universidad, para ofrecer los servicios de salud gratuitos.