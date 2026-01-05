Alcalde Javier Díaz presente en toma de posesión del coronel Márquez Tello en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, así como sus homólogos de la región sureste, asistieron a la toma de posesión y protesta de bandera del coronel de Infantería de Estado Mayor Luis Adolfo Márquez Tello, como comandante del 69 Batallón de Infantería, ceremonia en la que reiteró el trabajo coordinado en materia de seguridad.

Díaz González afirmó que la seguridad es la prioridad de prioridades en la administración municipal que encabeza, por lo que el objetivo es mantener a Saltillo como la capital más segura de México.

"Le damos la bienvenida al coronel Márquez Tello y le reiteramos la disposición para seguir trabajando de manera coordinada en el rubro de seguridad con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, así como con la iniciativa privada y la sociedad civil", declaró el Alcalde de la ciudad.

Javier Díaz afirmó que son muchos los beneficios que se obtienen al tener una ciudad segura, ya que hay paz y tranquilidad para las familias, se fortalece la competitividad, hay atracción de inversiones, así como una mejor calidad de vida para la población.

En la ceremonia fue el general de brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, quien tomó protesta al coronel Márquez Tello como responsable del 69 Batallón de Infantería.

Quiroz Muñoz coincidió con el alcalde Javier Díaz al destacar el trabajo coordinado en materia de seguridad y resaltó la labor que, en ese sentido, se hace en esta región de Coahuila.

Por su parte, el coronel de Infantería Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería, afirmó que llega a sumar a esta región de Coahuila en el tema de seguridad.

En la ceremonia, además de Javier Díaz González, asistieron el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores; el alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara; y la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Ramos Rodríguez.