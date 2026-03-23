Accidente en Arteaga: tráiler volcado causa lesiones graves

Arteaga, Coahuila.- La noche de este lunes se registró un nuevo accidente en el tramo conocido como Los Chorros de la carretera 57, a la altura del kilómetro 231, donde un tráiler que transportaba cartón terminó volcado tras salir del túnel.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor logró sobrevivir al percance; sin embargo, resultó gravemente lesionado, ya que la cabina de la unidad quedó prácticamente destruida debido al fuerte impacto.

Este hecho representa el tercer accidente registrado en lo que va del mes en esta zona, considerada de alto riesgo para los automovilistas.

Las maniobras por parte de las autoridades han provocado afectaciones en la circulación en ambos sentidos de la vía, generando retrasos para quienes transitan por el lugar.

Ante esta situación, se exhorta a los conductores a extremar precauciones y, de ser posible, evitar la zona para prevenir demoras o incidentes adicionales.