Accidente en carretera 57: tractocamión choca en Arteaga

ARTEAGA, COAH.- Un nuevo accidente se registró la tarde de este viernes en la carretera federal 57, en el tramo conocido como Los Chorros, en el municipio de Arteaga, generando afectaciones a la circulación vehicular en una de las vías más transitadas del estado.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 227, frente al restaurante La Herradura, donde un tractocamión terminó impactado contra la barra metálica de contención luego de que presuntamente sufriera una falla mecánica en el sistema de frenos.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la unidad circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control del vehículo, situación que derivó en el choque y obligó al cierre temporal de la carretera federal 57 en el tramo Saltillo-Los Chorros mientras se realizaban las labores de atención y seguridad.

Paramédicos del municipio de Arteaga acudieron al lugar para brindar auxilio al conductor, quien resultó con lesiones menores y no requirió traslado de emergencia a un hospital.

Elementos de seguridad y personal de auxilio realizaron maniobras para retirar la unidad accidentada y restablecer el flujo vehicular, mientras que las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por este tramo carretero, considerado uno de los más peligrosos de la región debido a su compleja geografía y al constante tránsito de transporte de carga.