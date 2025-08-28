San Antonio Solicita Limpieza Urgente en Carretera hacia Puerto

ARTEAGA, COAHUILA.- Habitantes de la comunidad de San Antonio hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que se realicen labores de limpieza en la carretera que conecta con el Puerto, ya que aseguran que la acumulación de basura representa un riesgo tanto para los conductores como para la imagen turística de la región.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, en las orillas del camino se observan desechos acumulados, lo que provoca una mala impresión para quienes transitan por la zona y, sobre todo, genera preocupación por la posibilidad de accidentes.

"Parece que nadie se hace responsable. Todo se llena de basura desde que se terminan los cruceros y solo hay fiestas, pero no se limpia nada. ¿Van a esperar a que ocurra un accidente para actuar?", expresó uno de los inconformes.

Los pobladores señalan que esta vía es muy transitada, especialmente por visitantes y transportistas, por lo que consideran indispensable que el gobierno municipal implemente brigadas de limpieza de manera periódica y no únicamente en temporadas vacacionales.

Asimismo, indicaron que la falta de mantenimiento no solo afecta la seguridad vial, sino que también impacta en la imagen de Arteaga, un municipio que ha buscado posicionarse como un destino turístico atractivo en la región sureste de Coahuila.

"Si queremos que la gente venga a disfrutar de la sierra y de nuestras comunidades, lo primero que debemos ofrecer es una carretera limpia y segura", mencionaron los vecinos, quienes esperan que su petición sea escuchada a la brevedad.

Por último, los habitantes recordaron que la limpieza de las carreteras no es únicamente responsabilidad de las autoridades, sino también de los ciudadanos, por lo que invitaron a quienes circulan por la zona a no tirar basura y contribuir al cuidado del entorno.