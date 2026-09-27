General Motors ajusta personal en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, Coah. - General Motors (GM) concluirá antes de finalizar octubre el ajuste de personal relacionado con la modificación de sus programas de producción en el complejo de Ramos Arizpe, informó Luis Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila.

El funcionario explicó que las bajas previstas forman parte de la transición entre los modelos que actualmente se producen en la planta, por lo que no corresponden a un nuevo recorte de personal por parte de la empresa.

El movimiento está relacionado con el término de la fabricación de un vehículo eléctrico en el complejo, así como con la conclusión de la maquila de un modelo de Honda. Olivares Martínez señaló que General Motors todavía no ha dado a conocer las fechas específicas en que se concretarán las bajas, aunque el proceso deberá quedar cerrado antes de que termine octubre.

A diferencia del ajuste registrado durante el año pasado, en esta ocasión se prevé una reducción menor en el número de trabajadores, por lo que descartó un movimiento de la misma magnitud. Mientras concluye esta etapa, la planta de Ramos Arizpe se prepara para incorporar nuevos programas de producción de General Motors.

La empresa anunció que el complejo fabricará los modelos Chevrolet Groove y Aveo para el mercado mexicano. El arranque del Groove está previsto para 2027 y, posteriormente, se integrará el Aveo. Ambos proyectos están contemplados dentro de un plan de inversión de mil millones de dólares destinado a fortalecer las operaciones de GM en México.

Con estos programas, la planta de Ramos Arizpe podría alcanzar una producción cercana a 80 mil unidades anuales hacia 2030, de acuerdo con los planes de la compañía. El secretario de Economía consideró que la llegada de los nuevos modelos eventualmente generará necesidades adicionales de personal, aunque aclaró que será necesario esperar a que GM establezca oficialmente sus calendarios de contratación y producción.

Olivares Martínez insistió en que el ajuste actual corresponde a la conclusión de un proceso que ya había sido informado previamente por la armadora. Por ello, aún está pendiente conocer cómo quedará integrada la plantilla laboral una vez que finalicen los programas anteriores y comiencen los nuevos.

Por otra parte, el funcionario destacó las acciones del Gobierno de Coahuila para facilitar los trámites relacionados con la instalación y expansión de empresas, principalmente de capital extranjero. Señaló que las compañías internacionales han reconocido la rapidez con la que se atienden los procedimientos estatales y el seguimiento que se brinda a gestiones que también requieren la participación de autoridades federales.

Olivares Martínez consideró que ofrecer atención eficiente a los inversionistas representa un factor relevante para mantener el atractivo de Coahuila entre las empresas que evalúan instalarse o ampliar sus operaciones en la entidad.