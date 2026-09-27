Crecimiento económico en Saltillo afecta recaudación fiscal

SALTILLO, COAH.- El limitado crecimiento de la economía mexicana dificulta la generación de empleos formales y representa una presión para la recaudación fiscal, señaló Jorge Dávila Flores, ex presidente de la CANACO en la Región Sureste.

El empresario, quien también encabezó la CANACO de Saltillo y la CONCANACO-SERVYTUR, cuestionó las metas de ingresos planteadas por el gobierno federal al considerar que existe una diferencia entre el ritmo previsto para la economía y el aumento esperado en los recursos tributarios.

Dávila Flores señaló que sería complicado alcanzar un incremento superior al 15 por ciento en la recaudación cuando el crecimiento económico estimado se mantiene por debajo del 2 por ciento. "Yo me pregunto cómo vas a lograr un crecimiento en la recaudación de más del 15 por ciento cuando el crecimiento de la economía es de menos del 2 por ciento", cuestionó.

Ante este escenario, consideró que una de las vías que podría utilizar el gobierno federal para elevar sus ingresos sería intensificar la fiscalización sobre los contribuyentes que actualmente cumplen con sus obligaciones. "Lo que suponemos que están pensando es un incremento en la fiscalización para cobrarles más a los mismos, a los causantes cautivos, y eso no es una medida sana para el país", sostuvo.

El ex dirigente empresarial relacionó además el bajo dinamismo económico con la insuficiente creación de empleos formales, situación que, dijo, favorece el crecimiento de actividades que permanecen fuera de las obligaciones fiscales.

A estos factores agregó los problemas de inseguridad y los cambios legislativos, los cuales, desde su perspectiva, han afectado las condiciones necesarias para atraer capitales y generar un mayor crecimiento económico.

Dávila Flores también puso en duda la rentabilidad de algunas obras impulsadas por el gobierno federal, al señalar que no han alcanzado una recuperación adecuada y que enfrentan cuestionamientos tanto en términos de rentabilidad financiera como social.

Finalmente, advirtió que el panorama económico se combina con un mayor endeudamiento del gobierno federal, lo que representa una presión adicional para las finanzas públicas.