Familia de Maiden Zárate pide ayuda tras su desaparición

Ramos Arizpe, Coahuila. - Autoridades de Coahuila mantienen activa la búsqueda de Maiden Guadalupe Zárate Loera, una joven de 22 años de edad reportada como desaparecida en Ramos Arizpe, luego de que sus familiares perdieran contacto con ella desde hace más de una semana.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado a través del Protocolo Alba, Maiden fue vista por última vez en Ramos Arizpe. Sus familiares, quienes radican en Torreón, señalaron que la joven se quedó a vivir en este municipio, pero desconocen su domicilio actual y no han podido localizarla.

La joven es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.55 metros de estatura, pesa 45 kilogramos, tiene tez aperlada, cabello negro lacio a la altura de los hombros y ojos color café oscuro. Como seña particular presenta una cicatriz por cesárea.

La fecha de desaparición quedó registrada el pasado 27 de mayo de 2026, por lo que ya suma más de una semana sin que se conozca su paradero.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización. Los reportes pueden realizarse a través de los números de emergencia y canales oficiales de búsqueda de personas desaparecidas en el estado.