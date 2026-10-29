Vecinos de Villa Sol en Ramos Arizpe denuncian aguas residuales

RAMOS ARIZPE, Coah.- Vecinos de la colonia Villa Sol, en Ramos Arizpe, denunciaron la acumulación de aguas residuales y los malos olores provocados por coladeras tapadas en la parte posterior del sector, donde también se deposita escombro.

Los habitantes señalaron que el problema persiste desde hace tiempo y solicitaron la intervención de las autoridades para atender las fallas en el drenaje y evitar que las condiciones del lugar representen un riesgo sanitario para las familias de los alrededores.

De acuerdo con el testimonio de uno de los afectados, los residuos provenientes de varias calles desembocan en un mismo punto, donde la capacidad del sistema resulta insuficiente y provoca que las aguas residuales rebosen y se acumulen en un tramo sin pavimentar.

El vecino explicó que, durante la temporada de calor, el agua estancada favorece la aparición de una capa verdosa y la intensificación de los malos olores. Aunque las molestias disminuyen durante los días frescos, la situación se vuelve más desagradable cuando aumentan las temperaturas.

A este problema se suma el depósito de escombro en el terreno, una práctica que, según los habitantes, contribuye al deterioro del entorno y a la acumulación de residuos.

Los vecinos consideraron necesario atender tanto las fallas del drenaje como el abandono irregular de materiales para evitar que las condiciones de la zona continúen empeorando.

La situación también afecta a quienes transitan diariamente por el lugar, entre ellos niñas, niños y adolescentes que acuden a planteles educativos cercanos, como un jardín de niños y una secundaria que opera en turnos matutino y vespertino.

Además, padres de familia de sectores aledaños utilizan esta zona durante sus traslados, por lo que la presencia de aguas residuales, residuos y malos olores representa una molestia cotidiana.

Ante esta situación, los habitantes de Villa Sol reiteraron el llamado a las autoridades para que revisen las condiciones de las coladeras, atiendan el problema del drenaje y establezcan medidas para evitar que continúe el depósito de escombro en el área.