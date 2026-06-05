Bibliotecas de Ramos Arizpe reciben capacitación en primeros auxilios

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con la finalidad de reforzar la seguridad de los usuarios y mejorar la atención ante posibles contingencias, trabajadores de las bibliotecas públicas de Ramos Arizpe participaron en un curso de primeros auxilios impartido por la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio.

La coordinadora general de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías de Coahuila, Martha Loera, informó que esta actividad forma parte de una estrategia orientada a fortalecer las habilidades del personal que diariamente brinda servicio a la población en los distintos recintos bibliotecarios.

Durante la capacitación, los asistentes aprendieron procedimientos básicos para responder ante emergencias, identificar el estado de una persona lesionada y aplicar protocolos de actuación inicial mientras llegan los servicios especializados de rescate y atención médica.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez Aguirre, destacó que contar con conocimientos elementales en primeros auxilios representa una herramienta valiosa para los servidores públicos que mantienen contacto constante con la ciudadanía.

Explicó que los primeros minutos posteriores a una emergencia suelen ser determinantes, por lo que una intervención adecuada puede contribuir a reducir riesgos y brindar apoyo oportuno a quien lo necesite antes de la llegada de personal especializado.

Asimismo, señaló que estas acciones permiten fortalecer la cultura de la prevención y fomentar espacios públicos más seguros para la comunidad, especialmente en lugares como las bibliotecas, donde convergen personas de diferentes edades.

Sánchez Aguirre añadió que la capacitación continua es una de las principales estrategias para proteger la integridad de la población y destacó la disposición del personal bibliotecario para adquirir herramientas que les permitan responder de manera eficaz ante cualquier eventualidad.