Más de 550 alumnos comienzan clases en Secundaria Técnica 23 Rafael Cepeda, Arteaga Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.- La Secundaria Técnica número 23 Rafael Cepeda, ubicada en la cabecera municipal de Arteaga, inició el ciclo escolar 2024-2025 con una matrícula que supera los 550 alumnos en sus diferentes grados.

La institución, reconocida como la única en su tipo dentro de la cabecera, abrió sus puertas con entusiasmo para dar continuidad a la formación de cientos de jóvenes.

El arranque del ciclo estuvo precedido por el trabajo de maestras y maestros, quienes sostuvieron reuniones previas con el objetivo de planear las actividades académicas y organizar las estrategias educativas que se implementarán durante el periodo escolar.

Estas labores permitieron establecer las bases para un año que se espera sea de logros y aprendizajes significativos.

La secundaria Rafael Cepeda ha consolidado su relevancia en la comunidad al ser la opción principal para los estudiantes de la cabecera municipal y de comunidades cercanas.

Su papel resulta fundamental no solo en la enseñanza académica, sino también en el impulso de actividades técnicas y formativas que enriquecen la preparación de los adolescentes.

En esta ocasión, la institución destacó la importancia de iniciar el ciclo con un ambiente renovado, tanto en lo académico como en lo organizativo.

Con ello se busca garantizar un mejor desempeño en las aulas y una convivencia que refuerce los valores de respeto, disciplina y colaboración entre la comunidad escolar.

El compromiso de docentes y directivos se refleja en la disposición de trabajar de manera conjunta con los padres de familia, con la finalidad de mantener una comunicación constante que permita acompañar de manera integral a los estudiantes. La intención es fortalecer no solo el aprendizaje académico, sino también la formación personal de cada uno de los alumnos.