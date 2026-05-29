Monseñor Hilario González celebra 20 años de la Casa del Sacerdote en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Entre muestras de fe, agradecimiento y convivencia, la Casa del Sacerdote de Saltillo celebró este miércoles sus primeros 20 años de existencia, consolidándose como un espacio de apoyo y bienestar para integrantes del clero diocesano. La ceremonia religiosa fue encabezada por el obispo de la Diócesis de Saltillo, monseñor Hilario González García, en las instalaciones ubicadas sobre la Calzada Emilio Carranza, donde actualmente residen 25 sacerdotes.

Durante su mensaje, el prelado resaltó el valor humano y espiritual que representa este lugar para quienes dedican su vida al ministerio religioso, al tiempo que reconoció la participación de los benefactores que han contribuido al sostenimiento del inmueble desde su creación. Monseñor Hilario señaló que la Casa del Sacerdote no solo ofrece alojamiento, sino también un entorno de fraternidad y acompañamiento que fortalece la labor pastoral de quienes habitan el recinto.

Asimismo, explicó que el funcionamiento del lugar ha sido posible gracias a la solidaridad de la comunidad, que colabora tanto con apoyo económico y material como mediante oraciones y servicios médicos para los residentes. "El respaldo de muchas personas ha permitido mantener este espacio durante dos décadas. Hay quienes ayudan con alimentos, mantenimiento y atención médica; todo eso representa una bendición para nosotros", expresó.

El obispo compartió además que desde hace cinco años vive en la Casa del Sacerdote, experiencia que —dijo— le ha permitido ejercer su vocación en un ambiente de cercanía y apoyo mutuo. Además de albergar a sacerdotes de manera permanente, el recinto también recibe temporalmente a religiosos y obispos provenientes de otras diócesis que visitan Saltillo por distintas actividades pastorales.

Con esta conmemoración, la Diócesis de Saltillo reconoció la importancia de preservar espacios dedicados al cuidado integral del clero, así como la participación de la comunidad católica que ha hecho posible su permanencia a lo largo de 20 años.