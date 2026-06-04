Investigan montachoques que afectaron a conductores

SALTILLO, Coahuila. - La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició una investigación por un presunto caso de montachoques que habría intentado afectar a por lo menos dos conductores en la ciudad. El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que se giraron instrucciones a diversas áreas especializadas de la corporación para dar seguimiento al caso, entre ellas el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, la Unidad de Policía Cibernética y el Centro de Control y Comando, con el objetivo de revisar la información disponible y reforzar la vigilancia en las vialidades.

El funcionario señaló que la dependencia trabajará de manera coordinada con autoridades de Nuevo León para esclarecer la situación, debido a que el reporte recibido indica que el vehículo involucrado porta placas de esa entidad. Garza Félix recordó que los llamados montachoques han sido detectados en diferentes estados del país y operan simulando accidentes de tránsito para presionar a los conductores y obtener acuerdos económicos por supuestos daños, los cuales pueden ser inexistentes o haber sido provocados de manera intencional.

Ante esta situación, la Comisaría exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier incidente sospechoso. Asimismo, recomendó que, en caso de verse involucrados en un accidente vehicular, los conductores se comuniquen de inmediato a los canales oficiales de atención. Entre las vías de contacto disponibles se encuentran el número de emergencias 911, la línea directa de la Policía Municipal 414-1114, el ChatBot 844-893-0909 y los grupos ciudadanos de seguridad en WhatsApp.