Accidente en Ramos Arizpe: objeto extraño impacta vehículo

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un accidente vial se registró sobre la autopista de cuota 40, a la altura del kilómetro 57, en el tramo Ojo Caliente–Monterrey, luego de que un objeto extraño impactara la parte inferior de un vehículo en circulación.

De acuerdo con el reporte de atención, la conductora señaló que mientras transitaba por la carretera, un objeto en la cinta asfáltica golpeó la zona baja de su automóvil, lo que provocó la activación de la bolsa de aire del lado del copiloto. Ante la situación, logró orillarse al acotamiento para evitar un percance mayor.

La unidad involucrada es un Mazda 3, con placas de Nuevo León. En el lugar fue valorada una mujer de 37 años de edad, quien se encontraba consciente y orientada, presentando únicamente una contusión en el tórax, sin signos de fractura ni datos de alarma. Sus signos vitales se reportaron dentro de parámetros normales.

Tras la valoración médica, la conductora decidió permanecer en el sitio a la espera del arribo de su aseguradora, para posteriormente continuar con su trayecto, sin requerir traslado a un hospital.