Nueva empresa de motores llega a Ramos Arizpe fortaleciendo la región

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– La llegada de una nueva empresa del sector de motores a Ramos Arizpe envía un mensaje positivo sobre la fortaleza industrial de la región sureste de Coahuila, aseguró Diego Gándara, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA).

El líder empresarial señaló que recientemente fueron informados sobre la instalación de esta nueva compañía en el municipio, lo que refleja que la zona continúa siendo un destino atractivo para las inversiones, incluso en un contexto económico internacional complejo.

De acuerdo con Gándara, los propios inversionistas han destacado diversos factores que influyen para elegir a Ramos Arizpe como sede de sus proyectos, entre ellos la calidad de la mano de obra, el respaldo de las instituciones públicas y el apoyo de los distintos niveles de gobierno para facilitar el establecimiento de nuevas empresas.

Sin embargo, subrayó que el elemento que más valoran los inversionistas es la seguridad que ofrece la región.

"El mensaje que nos dejan es muy claro: reconocen varios factores, pero el más importante es la seguridad. Un inversionista necesita tener tranquilidad sobre dónde va a poner su dinero y dónde va a instalar su empresa", expresó.

La importancia de la seguridad para los inversionistas

Añadió que, independientemente de temas internacionales como aranceles o cambios en el comercio global, la certeza que brinda el entorno local y el talento de los trabajadores de la región siguen siendo claves para atraer capital.

Finalmente, indicó que la llegada de nuevas empresas fortalece el desarrollo económico de Ramos Arizpe y confirma que el municipio mantiene condiciones favorables para continuar recibiendo inversiones.